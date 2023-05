Başkan Çolakbayrakdar: “Türkiye'de sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde yapıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini, marka ve model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için gayret ettiklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizerek, “Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Özellikle çağın koşullarına göre yeni ve farklı yaşam alanları inşa ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik' hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Türkiye'de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. Çok hızlı reaksiyon alabiliyoruz. Altyapısı ve her alanda güçlü bir belediye olduğumuzdan anında olması gereken ne olursa anında olabiliyoruz. Allah tekrar yaşatmasın diye dua ediyoruz. Bir deprem hadisesi yaşadık. Depremin ilk saatlerinden itibaren birinci günü Malatya, ikinci günü ise Kahramanmaraş'ta mobil mutfağımız hizmet vermeye başladı ve on beş gün içerisinde ise deprem bölgesinde mobil fırın ile ekmek üretmeye başladık. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerde olunması gerekiyorsa Şükür Allah'a onun gayreti içerisindeyiz. Özellikle ‘Gönül Kazanı' ile başlattığımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 160 aileye yemek götürüyoruz. Gıda kurtarmada Kayseri'de tek akredite belediyeyiz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde her türlü gıda maddesini taşıyıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. ‘Dost Eli' isimli sosyal yarım kartlarımızla sadece Ramazan ayında değil, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi dağıtıyoruz. Kayseri'de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Türkiye'de yine bir ilk olan Glütensiz ‘Kayseri Mutfağı' projemizle yanlarında yer alıyoruz. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek' setiyle karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi asker ailelerine asker yardımı yapıyoruz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Kocasinan'da şekilleneceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.