Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Masa Tenisi Türkiye Gençler Bölge Takım ve Ferdi Grup Müsabakaları'nda ter döken sporcuları ziyaret etti. Ziyarette sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini ve birçok spor yatırımına imza attıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda sporcularla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin Spor Kulübü masa tenisi sporcularıyla yakından ilgilendi. Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ve Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım'dan müsabakalar hakkında bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, sporculara her türlü desteği verdiklerini vurguladı. Kayseri'nin Türkiye'de adeta masa tenisinin merkezi konumuna geldiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarına dikkat çekerek; “Masa tenisi denildiği zaman; Kocasinan Belediyesi'nin önemli bir yeri var. Çünkü Milli Takımın ana omurgasını Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oluşturuyor. Gençlerimiz, kendilerini imkan verildiği zaman neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Yavrularımız, her katıldıkları müsabakalarda gerek Avrupa gerekse olimpiyatlarda başarılarla dönüyorlar. Takımımızın masa tenisinde elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye'de masa tenisi merkezi oldu. Ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı her defasında okutturarak, bizleri gururlandırıyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren antrenörlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Masa Tenisi A Milli Takım Antrenörü Halil Adak ve Genç Bayan Milli Takım Antrenörü Kemal Balım ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür edip, plaket verdi.