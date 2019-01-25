Başkan Çolakbayrakdar, Vali Şehmus Günaydın'ı misafir etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret etti.

İadeyi ziyarette bulunduklarını belirten Vali Şehmus Günaydın, “Kocasinan'da ikamet eden biri olarak Belediye Başkanımızı ziyaret etmek istedik. Kayseri'mize hep beraber hizmet edeceğiz. Uyum içerisinde birbirimize destek olarak Kayserimizi daha da büyüteceğiz. İlimizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Sorunları ele alırken istişareler içerisinde düşüncülerimizi ortaya koyarak, doğrusunu bulmaya çalışacağız. Bu uyum kültürü zaten Kayseri'mizde var olan bir olgudur. Tabii ki bu uyum kültürü şehrimize daha güzel hizmetlerin yapılmasına vesile olacaktır” dedi.

Vali Günaydın'ı Kocasinan'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar ise, “Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan'da 4 yıldır görev yapmaktayım. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfusla kırsal ve merkez mahallelerimize hizmet ediyoruz. Kırsal mahallelerimizde ziraat ve tarım alanında uğraşan vatandaşlarımız var. Merkezdeki mahallelerimiz de Kayseri'nin kadim mahalleleridir. Kayseri'nin sanayi, ticaret ve tarım alanları yoğun bir şekilde bölgemizde bulunmaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan sanayi siteleri, meslek siteleri ve ticaret merkezleriyle büyük bir alanda hizmet veriyoruz. Ayrıca bölgemizin sınırları içerisinde havalimanı, otogar ve tren garı ile de ulaşımın kalbi ve şehrin giriş kapısı konumundayız. Tarihte İpek Yolu'nun merkezinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kültepe, Kaniş-Karum'un bulunduğu yer, Kocasinan sınırları içerisindedir. Bu vesileyle zengin ve köklü bir tarihi geçmişe sahip olan şehrimize hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretin ardından Vali Günaydın'a Kocasinan Belediyesi hizmet binasını gezdirdi.