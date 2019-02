Başkan Çolakbayrakdar vatandaş ziyaretlerine devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a destek olan eşi Fatma Çolakbayrakdar, ‘Bugün Sizdeyiz Projesi' kapsamında Nefika Suludere'nin evine konuk oldu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette hoş sohbetlere imza atıldı.

Proje kapsamında, her hafta farklı bir mahalledeki eve konuk olan Kocasinan Belediyesi çalışanları; mahallelerin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını kadınlardan dinleyerek, en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Bu haftaki ev ziyaretine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar da eşlik etti. Erkilet General Emir Mahallesi'nin ihtiyaçlarını bölge sakini kadınlardan dinleyen Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak, sizlerin daha huzurlu ve daha mutlu olmanız için her zaman yanınızdayız.” dedi.

Yaptığı ziyaretler sayesinde vatandaşlarla gönül bağı kuran Fatma Çolakbayrakdar, “Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanında oluyoruz. Bu çerçevede Kocasinanlı ailelerin talep ve isteklerini dinleyip, çözüme ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Bugün SizdeyizProjesi' kapsamında evlere misafir oluyoruz. Kocasinan Belediye Başkanı, kıymetli eşim Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların toplumun şekillenmesindeki rolünü üstlenen bireyler olduklarının farkında olan bir yöneticidir. Bu kapsamda gelecek nesillerin ellerinde şekillendiği kadınların, toplumun ihtiyaçlarını en net şekilde tespit ettiği bilinciyle kadınlarımızın sesine kulak vermek adına Başkan Bey'in selamıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Kocasinan sakinlerimizle sohbet edip, taleplerini dinliyoruz ve ilçe sakinlerimizle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği kuruyoruz. Amacımız; ilçe sakinlerimize Kocasinan'da yaşamanın özel olduğunu hissettirmektir. Ziyaretlerimizde aldığımız geri dönüşler ise, bizim için mutluluk kaynağı. Böylelikle vatandaşlarımızın memnuniyetinin en üst seviyede olmasını sağlıyoruz. Ayrıca her fırsatta eşim Ahmet Bey ile birlikte ev ziyaretlerinde bulunarak, mahalle kültürümüzde yer alan komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesini sağlıyoruz. Misafirperverlikleriyle ve güler yüzleriyle bizleri karşılayan değerli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Eşimin de hep dile getirdiği gibi; Kocasinan büyük bir aile ve bu aile her geçen gün daha büyük, mutlu ve huzurlu bir hale geliyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.” ifadelerini kullandı.

Kadınlar ise Kocasinan Belediyesi'nin bu uygulaması sayesinde, mahallelerindeki taleplerininyerine getirildiğini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.