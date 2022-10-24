Başkan Çolakbayrakdar; “Yakut Mahallesi'ni de güzel bir geleceğe hazırlıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'nde yeni park yapımından yol çalışmalarına kadar devam eden yatırımları yerinde inceledi. Özelikle imarsız yapıları, imar çalışmasıyla birlikte yıkılarak, yepyeni bir mahalle inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi'ni de güzel bir geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Yakut Mahallesi'nde devam eden yol, yeşil alan, park ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın mahalleleri, Kayseri'nin en gözde mahalleleri olacağını ifade etti. Yakut Mahallesi'ni de güzel bir geleceğe hazırladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Diğer bölgelerimizde olduğu gibi Yakut Mahalle'mizin de imarlaşmasıyla birlikte şehircilik açısından olması gereken yollar, parklar, çevre düzenlemeler, yeşil alanlar ve sosyal donatıları birer birer yerine getiriyoruz. Özellikle imarsız yapıları, imar çalışmasıyla birlikte yıkılma aşamasına getirdik. Diğer alt yapı kuruluşları da bu bölgede çalışmalara başlayacak. Böylelikle Yakut Mahalle'miz içerisindeki eksik kalan bir ulaşım aksını da tamamlamış olacağız. Ayrıca bu bölgeye yeni ve farklı parklar yapıyoruz. Bölgemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde parklarımızı inşa etmiş olacağız. Yapılan yatırımlarla Kayseri'nin en gözde mahallerinden biri olan Yakut Mahalle'mize ve Kocasinan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Hayatın her alanında ilçe sakinlerimizin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede çalışmalar tamamlandığında Kocasinan'ın çehresinin tamamen değişeceğini sözlerine ekledi.