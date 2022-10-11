Başkan Çolakbayrakdar, “Yatırımlarımızla yeni bir şehir kuruyoruz”

Kocasinan Belediyesi tarafından Elagöz'den başlayıp; Hasanarpa, Yazır ve Akın Mahallesi'ne ulaşım sağlayan ve yaklaşık 3 kilometrelik kısmı tamamlanan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. ‘Yol medeniyettir' anlayışıyla yolları daha geniş ve daha konforlu hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını ve yapılan hizmetlerle yeni bir şehir kurduklarını söyledi.

Yatırımlarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Elagöz'den başlayıp; Hasanarpa, Yazır ve Akın Mahallesi'ne ulaşım sağlayan yolu, etaplar şeklinde alt yapısıyla birlikte yeniliyor. İkinci etap çalışmaları çerçevesinde Hasanarpa'dan Yazır'ı geçip, Akin'e yaklaşan yolun yaklaşık 3 kilometrelik kısmını tamamladık. Hava şartları elverdiği müddetçe bu güzergah üzerindeki çalışmalara devam ediyoruz. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Hem şehir merkezi hem de kırsal mahalleler olmak üzere Kocasinan'ımızın her bir noktasında ihtiyaç olan her bir yerde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle köylerimiz olan kırsal mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek ve daha da konforu artırmak için sezon sonuna kadar çalışmalarımızı artırarak, devam edeceğiz. Bütün kırsal mahallelerimizde bu ve buna benzer yol ve altyapı çalışmaları yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerine yer verdi.

Bölgenin ihtiyacına göre çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin yatırımları sayesinde Kocasinan bölgesinin her gün gelişim gösteren nüfus ve konut alanıyla daha da gelişen bir ilçe haline geldiğini sözlerine ekledi.