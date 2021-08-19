Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni parklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenlenecek”

Başkan Çolakbayrakdar, cıvıl cıvıl çocuk seslerinin olduğu ve vatandaşların pencerelerini açtığı ve dışarıya çıktığı zaman yüzlerini gülümsetecek, farklı ve modern parklar yapacaklarını söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Alsancak, Barbaros ve Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde saha çalışması gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında teknolojiden faydalanan Başkan Çolakbayrakdar, tablet bilgisayardan projelerin çizimlerini de inceledi. İncelemeler neticesinde ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Başkan Çolakbayrakdar, park alanlarında daha fazla yeşile ağırlık verilmesi istedi. Kocasinan'ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini ve yapılan çalışmalarla Kayseri'ye canlılık kattıklarını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bahar mevsimiyle birlikte Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ağaçlandırma çalışması yaptık ve ardından da park çalışmalarına başladık. Bugün ise diktiğimiz ağaçları kontrol ettik. Ağaçlarımız yeşermiş ve çevresini güzelleştirmiş. Beton ve sert zemin çalışmaları, oyun grupları ve yürüyüş yolları gibi donatılarıyla birlikte parklarımızı, sonbahar mevsimine yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yeni yaşam alanları, çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleriyle şenlenecek parklar haline gelecek. Kocasinan da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu çocuklarımıza hissettirmek istiyoruz. Kocasinan'ın her bir bölgesinde özellikle park ihtiyacı olan mahallelerimizde ve mülkiyet olarak belediyemize geçmiş imar planında park olan her bir alanı Kocasinan'ımıza kazandıracağız. Yapımı devam eden birçok park çalışmamızı, yılsonuna tamamlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Park çalışmalarımız, bölgedeki yaşayan vatandaşlarımızın pencerelerini açtığı ve dışarıya çıktığı zaman yüzlerini gülümsetecek parklar olarak tamamlanmış olacak. Şehrimize ve Kocasinan'ımıza yeni bir estetik dokunuş kazandırmış olacağız. Şimdiden yaptığımız çalışmalar, hayırlı uğurlu olsun.”

İncelemeler sırasında çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmedi.