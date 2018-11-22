Başkan Çolakbayrakdar Ziya Gökalp'in nabzını tuttu

Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Semt Konağı ziyareti öncesinde mahalle esnafıyla bir araya geldi. Sıcak karşılamaya kayıtsız kalmayan Başkan Çolakbayrakdar, 90 yaşındaki bir mahalle sakini ile sohbet edip elini öptü. Mahalle esnafıyla hoş sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, buradan aldığı pozitif enerji ile Semt Konağında el işi eğitimi alan bayanların yanına geçti. Daha önce yaptığı ziyaretlerden de edindiği tecrübelerle bayanların işlediği tel kırma, iğne oyası ve kaneviçe gibi el sanatlarının isimlerini tek çırpıda sayması kursiyerlerin yüzünü güldürdü. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından alt katta emekliler için oluşturulan oturma ve kütüphane bölümüne geçildi.

Mahallenin emektarlarıyla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ilgili fikirlerini sordu. Yapılan hizmetlerin kendilerini memnun ettiğini belirten mahalle sakinleri daha iyi hizmetleri yapabilmesi için Başkan Çolakbayrakdar'a dua ettiler.