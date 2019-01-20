Başkan Çolakbayrakdar'a Esnaflardan Tam Destek

Seçim çalışmaları kapsamında yeraltı çarşısında hizmet veren esnaflarla buluşan Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde hizmetlerin katlanarak artacağını ifade etti. Yeraltı Çarşısı Derneği Yönetimini ziyaret eden ve Dernek Başkanı Salih Gülay'dan esnafların taleplerini içeren bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemin çok verimli geçeceğini belirterek; “Yaklaşık 4 yıldır yaptığımız hizmetlere bundan sonraki dönemde tecrübe ettiklerimizin üzerine daha iyilerini eklememiz gerekiyor ki, yaptığımız işlerin bir anlamı olsun. Allah nasip ederse vatandaşlarımızın teveccühüyle yeniden seçilir ve göreve gelirsek, bundan sonraki hedefimiz, hizmetlerimizi katlayarak devam ettirebilmektir. Çünkü her gittiğimiz yerde mahallerimizin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara paralel olarak vatandaşlarımızın beklentilerini çok iyi biliyoruz. Özellikle alt yapı, kaldırım, yol gibi yapılacak hizmetlerin bazıları zamana yayılması gereken hizmetler olduğundan, ilçemizde bu ihtiyaçların tamamını birkaç yıl içerisinde bitirmiş olacağız' diye konuştu.

Konuşmasında Kentsel Dönüşüm için ayrı bir parantez açan ve milletin kaynaklarını yine millete hizmet için kullandıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti; “Bizim için en önemli olan kentsel dönüşümle birlikte Uğurevler, Argıncık, Gaziosman, Yavuzlar, Yunusemre, Ziya Gökalp gibi mahallelerimizin değişimi ve dönüşümünün bir an önce gerçekleştirilmesidir. Milletin kaynaklarını yine millet için kullanıyoruz. Kimse bu makamlara gelirken bu imkanları kendi evinden getirmedi. Hepsi milletim imkanları. Eğer ki, bizler hizmet üretebiliyor isek, bunu milletin kaynaklarıyla yine millet için yapıyoruz. Bütün amacımız kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Bizler burada emanetçiyiz. Vatandaşlarımızın rızasını kazanabilmek için yaptığımız bütün işlerde emanet şuuru içerisinde hareket ediyoruz.”

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Salih Gülay da Başkan Çolakbayrakdar'ın görevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı hizmetlerden övgüyle bahsederek, adaylık sürecinde tam destek olacaklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar'ın başarısının sırrını çalışkanlığının yanı sıra güleryüz ve samimiyetine bağlayan Gülay; “Adaylığınızı tebrik ediyoruz. Hizmetlerinizin kalitesinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Çünkü yapılan kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşlar hizmetlerinizden oldukça memnun. Yapılan anketlerde çıkan sonuçlar da hizmetlerinizin takdir edildiği yönünde. Bu nedenle yeniden aday olmanız bizleri oldukça mutlu etti. İnsanlar yöneticilerin başarılı olmasının yanında tatlı dil ve güler yüzlü olmalarına önem gösteriyorlar. Bu durum sizlerde de mevcut. Güler yüzlü olduğunuz müddetçe de her zaman başarınızı artırırsınız.' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar'a ziyareti sırasında Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu ile ilçe kadın kolları üyeleri de eşlik etti.