Başkan Çolakbayrakdar'a Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve İsmail Tamer, 31 Mart'ta yüksek bir oyla güven tazeleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ‘Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar'ın Kocasinan'a yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten Elitaş, “Önümüzdeki 5 yıllık dönemde; 4 yılda edinmiş olduğu tecrübelerle Kocasinan'ımızı daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyoruz.” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ve AK Parti İl Başkan Yardımcılarını ağırladı.

Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik ederek, başarılar dileyen Mustafa Elitaş, “Hemşehrilerimiz büyük bir teveccüh göstererek, Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a yüzde 61,07 oyla büyük destek veren bölge sakinlerine teşekkür ederim. Seçim döneminde birlik ve beraberliğin en güzel örneği yine Kayseri'mizde yaşandı. Seçimde yüksek oranda oy alan başkanımızı tebrik ediyoruz. Başkan Çolakbayrakdar'ın önümüzdeki 5 yıllık dönemde; 4 yılda edinmiş olduğu tecrübelerle Kocasinan'ımızı daha ileri seviyelere taşıyacağına inanıyoruz.” dedi.

‘Hayırlı uğurlu olsun' diyerek sözlerine başlayan Taner Yıldız ise “Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan'ın, şehrimiz için ayrı bir önemi var. Bundan dolayı aldığınız emanet ve sorumluluk daha bir farklıdır diye düşünüyoruz. İnşallah milletvekilleri olarak bizler de Ankara'da elimizden geldiğince destek vereceğiz. Bizler her zaman Kocasinan'ın yanında ve destekçisiyiz.” diye konuştu.

İsmail Tamer de Başkan Çolakbayrakdar ile önümüzdeki 5 yılda Kocasinan'ın şaha kalkacağını belirterek, başarılar diledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin ise Başkan Çolakbayrakdar'ın vizyonuyla Kocasinan'a değer katacak hizmetler olacağını dile getirerek, tebrik etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak amacıyla gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve Kocasinan'ımızı daha ileri noktalara taşıyacağız. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunlardan biri olan ve Yeni Sanayi trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için Yavuzlar Mahallesi ile Karadeniz Caddesi'ne bağlantılı yeni bir yol planlıyoruz. Bu projemiz tamamlandığında şehrimize daha konforlu ve daha güvenli ulaşım imkanı sunacağız. Bir diğer projemiz ise, Hulusi Akar Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı birbirlerine bağlayan bir hat oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Bağdat Caddesi'nden geçen tren hattına planladığımız alt geçit projemizle trafik yoğunluğu azalacak. 3 projemizde tamamlanırsa Kayseri'miz ulaşımda müthiş bir atılım yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşlara sunacaklarını da sözlerine ekledi.