Başkan Çolakbayrakdar'a Sivaslılardan tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, görevde bulundukları dört yıllık süre içerisinde Türkiye'ye model olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini, önümüzdeki dönem bu uygulamalara yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, seçim çalışmaları kapsamında Sivaslılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar'ı burada Dernek Başkanı sıfatıyla Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer karşıladı. Dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Tamer, Başkan Çolakbayrakdar'ın yeniden aday gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyduk. Sizlerin Kocasinan'da yapmış olduğunuz hizmetleri çok yakından takip ediyoruz. Kocasinan, Sivaslı vatandaşlarımızın daha yoğun yaşadığı bölgelerin başında geliyor. Bu yüzden Kocasinan bizim için oldukça önemli. İnşallah sizlerin bu güzel hizmetlerinizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğinize hiçbir şüphemiz yok. Bizim buradaki maksadımız, sizlerin rekor bir oyla seçilerek göreve gelmenizdir. Bunun için de Sivaslı hemşehrilerim adına elimizden ne geliyorsa yapacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar ise konuşmasında, insanların yaşam standardını yükseltme ve hayat kalitelerini artırma adına yoğun bir gayretle çalıştıklarını belirterek; “Yaklaşık 4 yıldır Kocasinan Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren her geçen gün görev alanı içerisinde yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artırmak, daha iyi koşullarda yaşaması için değişik projeler hayata geçiriyoruz. Gerek fiziki imkanlar gerekse temel belediyecilik hizmetleri Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerimizle buluşturmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz” dedi

Kocasinan Belediyesi olarak, Kayseri Markası algısıyla Türkiye'ye model olacak uygulamalar geliştirdiklerini ve hizmeti vatandaşın ayağına götüren uygulamalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti;

“Sosyal belediyecilik adına en güzel belediyecilik uygulamalarını şehrimizde bütün Türkiye'ye göstermek adına yapmış olduğumuz çalışmalar bulunmaktadır. Kayseri denildiği zaman ilk akla gelen her zaman Kayseri kendi kendine yetebilen ve model bir şehir algısı gelmektedir. O zaman bize düşen, bu algı çerçevesinde model belediyecilik uygulamasının daha iyilerini yapmaktır. Bu algıyı daha ileriye götürmek ve Kayseri markalaşmış değerini daha çok koruyacak şekilde belediyecilik faaliyetleri yürütebilmek bizlerin asli görevleri arasında bulunmaktadır. Bunu da hep birlikte başarmalıyız.”

Kocasinan'ın daha yaşanabilir daha güzel bir ilçe haline getirebilmek için gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların talep ve isteklerine daha hızlı çözüm üretebilmek adına teknolojik altyapıya sahip uygulamaları hayata geçirdiklerini belirttiği açıklamasını şöyle tamamladı:

“Göreve geldiğim günden itibaren mahallerimizde yaşan insanlarımızın bölgelerindeki ihtiyaçlarını tespit etmek adına ‘Başkan Sizi Dinliyor' adı altında etkinlikler düzenledik. Bununla birlikte ihtiyaçların daha hızlı tespitini sağlamak ve kısa sürede çözüm üretebilmek adına teknolojik altyapıya sahip olan ‘Çözüm Merkezi' adını verdiğimiz merkezi hayata geçirdik. Hizmeti vatandaşın ayağına götüren, Kocasinan'da yaşayan herkesin ayrıcalıklı olduğu ve taleplerine anında karşılık bulacağı bir sistemle çalışıyoruz. Buna benzer birçok yenilikçi ve model oluşturabilecek, şehrimize yaraşır model olabilecek belediyecilik uygulamalarını önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bize düşen sizlerin layık olduğu en güzel hizmetleri yapabilmektir. Bizler bu makamlarda bunun için bulunuyoruz. O yüzden bu şehri hep birlikte sahiplenmeliyiz.”

Başkan Çolakbayrakdar'a ziyareti sırasında Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan eşlik etti.