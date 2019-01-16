Başkan Çolakbayrakdar'dan birlik ve beraberlik mesaisi

Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretin ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı oldu. Burada MHP İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan tarafından karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, Devlet Bahçeli liderliğindeki tüm MHP teşkilatlarına, ülke hassasiyetinden dolayı sergiledikleri dik duruş nedeniyle teşekkür etti. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin bu anlamda büyük öneme sahip olduğunu ve bu süreçte ittifak ortağı MHP ile el birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, her iki parti tabanının da istek ve beklentilerinin ortak olduğunu hatırlatarak, “Bizler, sizlerin şimdiye kadar olan bu süreçteki desteğiniz ve duruşunuzdan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah 31 Mart'a kadar olan süreçte de el ele gönül gönüle birlikte çalışacağız. Önemli olan, bu şehre ve bu şehirde yaşayan insanlara hak etmiş oldukları hizmeti en iyi şekilde ulaştırabilmektir. Bütün gayretimiz ve çabamız bunun içindir. Bizler sahada çalışırken hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmaksızın hizmet üretmekteyiz. Geldiğimiz noktada milliyetçi muhafazakar insanların kurmuş olduğu siyasi partiler olarak seçime gidiyoruz. Her iki parti tabanlarımızın istek ve beklentileri ortaktır. İnşallah bu talepleri karşılayacak ve memleketimize yakışan hizmeti hep beraber yerine getireceğiz” dedi.

Yapılacak seçimlerin huzur ve sükun içerisinde gerçekleşmesi temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Seçimler, bizim şehrimizde bugüne kadar olduğu gibi bu seçimde de huzur ve sükun içerisinde gerçekleşecektir. Umuyorum ki 31 Mart'tan sonra vatandaşlarımızın teveccühü ile bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılama noktasında birlik ver beraberlik içerisinde hep beraber çalışacağız” diye konuştu.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ise konuşmasında adaylığından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'ı tebrik ederek, destek sözü verdi. Seçim süresince parti teşkilatı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Doğan, “Yapılan İttifak kapsamında artık siz de bizlerin belediye başkan adayı konumundasınız. MHP Kocasinan teşkilatı olarak bizler de sizlerin uygun gördüğünüz yerlerde seçim çalışmalarına katılarak destek vereceğiz. İttifakın gerektirdikleri ne ise, bizler Milliyetçi Hareket Partili ülkücüler olarak olmamız gereken yerde duracağız. Bize yakışan da budur. Bu nedenden dolayı adaylığınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partili Ülkücüler olarak dünyevi hiçbir makam ve mevkinin peşinde olmadıklarını vurgulayan Doğan, şöyle devam etti; “Bizler serden, yardan ve maldan geçtiler hareketiyiz. Bunu 7 Haziran seçimlerinde de gördük. Şer odaklarının fitnelerine karşı erken seçim kararına destek verdik. 24 Haziran seçimlerine de ittifak olarak birlikte girdik. Bu ittifak çerçevesinde de biz böyle bir beklenti içerisinde olmadık. Bizim için önemli olan devletin bekasıdır. Bizler bu ülke için elimizden gelen gayreti daha önce olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekiler daha sonra Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Karahançer'i ziyaret etti. Birlik beraberlik ve huzur içerisinde bir seçim dönemi geçirilmesi temennisinin vurgulandığı ziyarette konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül belediyeciliği kavramına atıfta bulunduğu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Umuyorum ki bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de güzel bir seçim atmosferi geçer. Bu manada şehrimizde hiçbir zaman kavga gürültü olmamıştır. Hep bir anlayış ve sükunet içerisinde seçim atmosferi geçmiştir. İnşallah 31 Mart seçimleri de, hem şehrimize hem de şehrimizde yaşayan insanlarımıza yaraşır bir şekilde sükunetle geçecektir. Şehre hizmet etme noktasında beraberce gerek sosyal belediyecilik, gerekse şehri kalkındırma açısından el birliği içerisinde istişare ederek birbirimizi dinleyerek ve anlayarak çalışacağız. Nihayetinde yapılan hizmetlerin tamamı bu şehirde yaşayan insanlar için yapılıyor. Buradan hareketle bütün bu hizmetler, aslında Türkiye için yapılmış oluyor. Bizler, bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Kayseri'de yapılan en ufak bir hizmet yıllar içerisinde bir birikime ulaşarak, ülkenin büyümesine katkı sağlıyor. Bizler burada ne kadar birbirimize sahip çıkarsak, kimsenin gücü bizi yıkmaya yetmez. Amacımız kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Önemli olan gönül kırmadan iyi işler yapabilmektir. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliği kavramı belediyecilikte işin püf noktası konumundadır.”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar ile beraberindekilerin bir sonraki durağı ise Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı oldu. Burada CHP İlçe Başkanı Erkan Karabulut ve yönetim Kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Çolakbayrakdar, burada şehrin menfaatleri ortak paydasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemini vurguladığı konuşmasında şunları kaydetti;“Bütün seçimlerde şehrimiz hep zaman kazanarak çıkmıştır. Bu seçim sürecinde de ayrışmadan ancak şehrin ortak menfaatleri ortak paydasında bir araya gelerek güçlenerek çıkacaktır. Umut ediyorum ki, bu seçimler yine bu şekilde gerçekleşecektir. Bizler, hizmetlerimizi yaparken her zaman şehri daha ileri taşıma perspektifi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şekilde de devam edip, şehri nasıl daha ileri noktalara nasıl götürebileceğimizin gayreti içerisinde olacağız.”

Dünyada artık ülkeler gibi şehirlerin de kimlikleriyle bir yarış içerisinde olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü; “ Bulunduğumuz konjonktürde ülkeler gibi şehirler de artık bir yarış içerisindedirler. Bizlerin yapması gereken, sanayi ve ticaret şehri olarak bahsettiğimiz Kayseri'mizin adının dünyada bilinir olması için elimizden gelen gayreti göstermektir. Bunu yaparken de el birliği içerisinde hep birlikte farklı görüşleri de alıp, şehir ortak paydasında konsolide edip, doğru bir yönetim tarzıyla ortak akılla hareket edip, bu ortamı sağlayabilmemiz lazım. Bunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine daha fazla güzellikler katarak, ihtiyaçları doğrultusunda şehri büyütme gayretiyle gerçekleştirmeliyiz.”

Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekilerin son durağı ise İyi Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı oldu. Başkan Çolakbayrakdar burada İlçe Başkanı Yurdaer Şahin tarafından ağırlandı. Ziyarette birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmenin önemi üzerinde duruldu.