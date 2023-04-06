Başkan Çolakbayrakdar'dan çocuklara akıl ve zeka oyunları müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ders konusu ‘Yerel Yönetimler' olan öğrencileri misafir etti. Çocukların, okullarında zeka oyunlarının oynanacağı bir alan talebini yerine getireceklerinin sözünü veren Başkan Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara, daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını vurguladı.

Öğrencilere ziyaret sırasında Yavuz Selim İlkokulu Okul Müdürü Cemil Şahingöz ve okulun öğretmenleri eşlik etti. Öğrencileri Belediye Meclis Salonu'nda ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap verip, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Çocuklar, başkan amcalarını sevdiklerini ifade eden mektupları ve resimleri Başkan Çolakbayrakdar'a verdi. Ziyarette, Başkan Çolakbayrakdar'ın samimiyetiyle hoş ve keyifli vakit geçiren minik öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirdi. Minik öğrenciler, “Belediye Başkanın görevi nedir? Kayseri'de Belediye Başkanlığı yapmak nasıl bir duygudur? En sevdiğiniz Ders? En çok sevdiğin spor dalı hangisidir? Kocasinan Belediyesi'nin eğitime ve çocuklara yönelik ne gibi çalışmaları var?” gibi dikkat çeken sorular sordu.

Öğrencilerin bütün sorularını tek tek cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, Yavuz Selim İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Gizem Avcı'nın zeka oyunlarının oynanacağı bir alan talebini yerine getireceklerini ve okulda müsait olan yere akıl ve zeka oyunlarla ilgili bir mekanı kazandıracaklarını söyledi.

Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Sevgili öğrenciler, sizler bizim geleceğimizsiniz. İyi imkanlarda yetişebilmeniz için biz büyükler olarak sizler için yapılması gereken ne var ise elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için sosyal merkezler yapıyoruz. Daha iyi koşullarda yetişen çocuklarımız şehrimiz ve ülkemiz daha iyi yarınlara ulaşacaktır. Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artırıyoruz. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye'nin yarınları ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyaret, minik öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.