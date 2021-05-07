Başkan Çolakbayrakdar'dan çölyaklılara müjde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu alanda uygulamalarla Türkiye'de diğer belediyelere örnek olduklarını belirterek, onların hayatını kolaylaştıracak yeni ve farklı projelere imza atacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “ 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü aslında yaşadığımız dünya üzerinde hepimiz birbirimizden farklıyız. Gerek fiziki, gerek yaşam şekilleri gerekse hassasiyetlerimiz olarak farklıyız. Çölyak rahatsızlığı olan kardeşlerimizi tanıdıktan sonra onların hayatını kolaylaştırabilmek için farklı ve yeni projelere imza attık. Bugün bu projelerin birçoğu Türkiye'nin diğer belediyelerinde uygulanmaktadır. Çölyaklı kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için onların hayatına ortak olabilmek için yeni projelere imza atacağız. Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çölyaklı vatandaşlarımıza desteklerimizi devam ettireceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle tüm çölyaklılara sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yüreğine dokunan hizmetlerle sosyal belediyeciliği ön plana çıkartmaya devam edeceklerini ve önemli hizmetlere imza atacaklarını sözlerine ekledi.