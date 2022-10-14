Başkan Çolakbayrakdar'dan ‘Erkilet Kedi Bacağı Etkinliğine' davet

Kocasinan Belediyesi, hafta sonu düzenlenecek olan geleneksel ‘Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günü' etkinliğine ev sahipliği yapacak. Belediye olarak bunu gibi gelenekleri yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde 16 Ekim Pazar günü saat 17.00'da düzenlenecek programa tüm Kayserilileri davet etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, etkinliği hem Kayseri'nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Kocasinan'ın yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet Mahalle'mizin kedi bacağı diye bilinen pekmez sucuğunu tanıtmak için program hazırladık. 16 Ekim Pazar günü saat 17.00'da ‘Erkilet Kedi Bacağı Tanıtım Günü' etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, çeşitli sürprizlerden Ünlü ses sanatçısı Muzaffer Elitaş konserine kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek faaliyetler hazırladı.