Başkan Çolakbayrakdar'dan Erkiletlilere müjde üstüne müjde

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Gece-gündüz demeden vatandaşların taleplerini dinleyerek ve onların isteklerine yönelik projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yeni ve farklı hizmetlere imza attıklarını belirterek, “Özelikle Çözüm Merkezi projemizle hem Kayseri hem de Türkiye'ye model olduk. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerimiz olmazsa olmazımızdır. Hızlı bir şekilde dönüşüm projeleri hazırlayarak, kentsel dönüşümü hayata geçirdik. Kocasinan bölgesinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare alan üzerinde kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz ve bu dönüşüm tamamen belediyemizin kendi imkanlarıyla yürütüyoruz. Bir ilçe belediyesi ölçeğinde Türkiye'de benzeri olmayan büyüklükte kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. İnşallah bu dönüşümle birlikte Kocasinanımızın ve Kayserimizin çehresi değişecek. Bir kez daha dile getiriyorum ki; Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak. Bu vizyonla projeler ürettik ve bu projelerin takipçisiyiz. Bundan sonrada yeni dönüşüm projeleri ekleyerek devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle Argıncık, Sancaktepe, Boztepe, Oruç Reis, Yeşil ve Hilal Mahallerinde kentsel dönüşüm yaparak, bu bölgelerin dönüşümünü gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik alanında en iyi hizmetler verebilecek projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sanata, kültürden spora her alanda 7'den 70'e herkese hizmetler ulaştırmak için tesisler yapıyoruz. Bu kapsamda Erkilet bölgesi için Dere Mahallesi'nde yüzme havuzu, spor salonu ve eğitim birimlerinin olduğu büyük bir sosyal tesisi inşa ediyoruz. Bu bölgede vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak güzel bir sosyal merkez olacak. Göreve geldiğimden bu yana yaklaşık bir milyon metrekare çevre düzenlemesi, bir milyon 120 bin ton asfalt serimi ve 500 kilometre üzerinde yol yenileme yaptık. 4 yıl içerisinde büyük bir mesafe kat ettik. Önümüzdeki dönemde Allah nasip ederse ihtiyaç duyulan alt yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Bir diğer olmazsa olmazımız ise, yeşil alan ve parklar yapmaktır. 4 yıl boyunca 800 bin metrekare üzerinde yeşil alan ilçemize kazandırdık. Kocasinanımıza yeni parklar ve yeşil alanları kattık. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra diğer kurumlarla işbirliğiyle kamunun ihtiyacı olan binalar yapıyoruz. Bu bölgeye ise emniyet hizmet binası inşaatını tamamladık, önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Bu ve buna benzer projelerle Kocasinan'ın ihtiyacı olan çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz”