Başkan Çolakbayrakdar'dan gece boyu kar mesaisi

Merkez ve kırsal mahalleleri dahil olmak üzere Kocasinan ilçesinde kapalı yol olmadığını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Çevril, Taşhan, Vatan, Kuşçu, Boyacı, Kemer, Ebiç, Dadağı, Mahzemin, Yemliha, Emmiler, Hasanarpa, Yazır, Elagöz ve Akin mahallesi olmak üzere toplam 15 noktada kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilere ise baklava ikram ederek, kolaylıklar diledi.

Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Yoğun kar yağışı güzel şehrimize bereketiyle birlikte geldi. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak özellikle ana arterler başta olmak üzere gece ve gündüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizin bütün mahallelerinde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekiplerimiz, araç sahiplerinin ve yayaların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Vatandaşlarımızın kış mevsiminden kaynaklı olumsuzluklardan etkilenmemeleri için ekiplerimiz 24 saat görev başındalar. Yaptığımız çalışmalarla merkez mahallelerimizin yanı sıra 45 kırsal mahallemizde de ulaşımı sağlayan yollarımız ulaşıma açık vaziyettedir. Özverili çalışanlarımızı kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını 24 saat 3 vardiya şeklinde 98 personel ve 8 adet tuzlama aracı, 5 adet greyder, 7 adet kepçe, 6 adet yükleyici kepçe olmak üzere iş makinalarıyla birlikte kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak içindir.” ifadelerini kullandı.

Kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.