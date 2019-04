Başkan Çolakbayrakdar'dan gençlere müjde

Öğrencilerle tenis oynayan Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek olan gençlerin isteği doğrultusunda liseler arası bir festival yapacaklarının müjdesini verdi.

Öğrencilerle hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek yakından ilgilendi. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin isteği doğrultusunda okullar arasında öğrencilerin bir araya geleceği bir büyük organizasyon düzenleyeceklerini söyledi. Çocukların ve gençlerin; spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitimle ilgili birçok proje ve hizmete imza attık ve yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bizler biliyoruz ki; gençlerimiz ve çocuklarımız, bu ülkenin teminatıdır. Bundan dolayı Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için daha donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Böylelikle gençlerimiz, güçlenen, büyüyen Kayseri'nin ve Türkiye'nin istikbali olacak. Eğitime ve öğretime her zaman destek olmaya devam edeceğiz ve şehrimize yapılması gerekenler için her zaman hizmetkarız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitim kalitesinin artırılması adına desteklerin süreceğini vurguladı.