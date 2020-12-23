Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayseri'ye kazandırılan modern parklar, göz dolduruyor

Doğa ve tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzellikleri içinde barındıran Kocasinan'a yakışır park, yeşil ve yaşam alanları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini yükselttiklerini vurguladı. Özellikle yeni ve farklı parklar ile Kocasinan'ı yeşile bürünmüş farklı bir kent haline getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde dürdürdü: “Yenilikçi belediyecilik hizmetlerinin merkezinde yer alarak, hizmetlerinin odağına insanı alan anlayışıyla Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan daha konforlu parklar kazandırıyoruz. Kocasinan'ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeyi daha da güzelleştiriyoruz. Çok sayıda bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındırmakta olan, her yaştan insanın rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'a yeni bir soluk kattık. Ekolojik göletli doğal yaşam alanından modern animasyonlu kuru havuzlu parka, teknoloji parktan farklı donatılı parklara kadar örnek teşkil eden yaşam alanları kazandırdık. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir. Bu vesileyle kıymetli hemşehrilerim, alınan bütün tedbirlerin bizim sağlığımız için olduğunu unutmuyor, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle.”

Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.