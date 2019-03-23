Başkan Çolakbayrakdar'dan Kentsel Dönüşümde Tarihi Hamle

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların teveccühü ile yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle Argıncık ve bağlı mahalleler ile Sancaktepe, Boztepe, Hilal ve Oruç Reis Mahallelerini kapsayan büyük bir alanda kentsel dönüşümün temellerini atacaklarını söyledi.

Yeni dönemde ‘Yaşamak için Yaşatmak için' sloganı ile yola çıkan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için olmazsa olmazı olan kentsel dönüşüm projelerinin planlamasını tüm hızıyla sürdürüyor. Kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek; “Dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kapsamda devam eden Ahievran, Ziyagökalp, Seyrani, Yunus Emre ve Uğurevler projelerimizle şehrin çehresi değişiyor. Ahievran Mahallesinde 500 bin metrekare alan üzerindeki eski köhne yapıları yıktık ve inşaatlara başladık. Tamamlandığında burası modern bir çehreye kavuşacak. Ziyagökalp Mahallesi'nde de gecekonduları yıktık, yeni modern binalar inşa ederek anahtar teslimi gerçekleştirdik ve yeni başladığımız yapıların da inşaatları devam etmektedir. Seyrani Mahallemizde ise temeller atıldı ve inşa edip teslim ettiğimiz konutların yanı sıra devam eden konutlarımız bulunmakta. Burada en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi Bekir Yıldız Bulvarı'nın 750 metrelik kısmı, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapıldı ve daha konforlu yol ulaşımı sağlandı. Yunus Emre'de ise 3 yılı aşkın bir süre vatandaşlarımızı projeye ikna etmek için emek harcadık ve sonunda hak sahipleriyle köhne yapıları güle oynaya hep beraber yıktık. En son ilan ettiğimiz kentsel dönüşüm alanı olan Uğurevler'de ise dönüşüm hızla sürmektedir.” ifadelerini kullandı. Yeni projelerle tarihe geçecek adımlar attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşimiz Güzümüz Kocasinan' diyerek yeni hazırladığımız kentsel dönüşüm projelerimizden Argıncık ve tüm mahalleleri, Boztepe, Sancaktepe, Oruç Reis ve Yeşil Mahalle'yi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle yürüteceğiz. Bu konudaki yaklaşımından dolayı Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Bize vermiş olduğu destek, Kayseri'miz açısından tarihi karardır. Mahallelerimiz için ise büyük bir fırsattır. Eğer ki bu değişim dönüşümü iyi bir şekilde değerlendirip, yapabilirsek; geleceğimizin teminatı yavrularımız çok daha güzel şartlarda büyüyecekler. Evlatlarımız her türlü sosyal donatılarıyla daha güzel bir mahallede yaşayabilecekler. İnşallah hep beraber bu durum, değişimi ve dönüşümü hızlandırmamız sayesinde olacaktır. Aynı zamanda 3 milyon metrekare alan üzerinde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması olacak. Bu proje başladığı zaman Allah'ın izni ile yeni bir şehir kurulacak, Kocasinan'ın çehresi değişecek demektir. Şu anda Bakanlık bürokratlarıyla belediyemiz bürokratları buralarda ortaklaşa çalışma yürütüyor. Bakanımızın dediği gibi; Allah nasip ederse 2019 yılının yaz ayında adı geçen yerlerde temel atmayı hedefliyoruz. Amacımız, ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç olan bölgelerde dönüşüm çalışmalarını yürüterek, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir.”

Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan'ın Kayseri'nin yeni yüzü olacağını sözlerine ekledi.