Başkan Çolakbayrakdar'dan Mimarsinan Mahallesi'ne yeni tesis müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi'ne tekstil üzerine satış yapan esnafların isteği doğrultusunda yeni bir alan inşa edeceklerini, ayrıca kadınların ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satabilecekleri bir satış merkezi yapacaklarının müjdesini verdi.

Yeni Kocasinan'a daha modern, daha sağlıklı ve daha işlevsel modern pazar yerleri kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, 1 yıldır Kocasinanlılara hizmet veren Mimarsinan Mahallesi'ndeki modern pazar yerini ziyaret etti. Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, esnafa 'hayırlı işler ve bol kazançlar' diledi. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. İlçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarının altını çizerek, “Mahallelerimize çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Mimarsinan Mahallemizde çocuklarımıza yönelik eğitim veren sosyal tesisimizde Çocuk Kulübü bünyesinde 500'ün üzerinde evlatlarımız eğitim görüyor. Burada ayrıca Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren çok amaçlı bir sosyal tesisimiz de var. Tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu, spor salonu ve eğitim birimleriyle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Özellikle mahallemize bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeni bir tesis daha kazandırıyoruz. Tekstil üzerine satış yapan esnaflarımızın isteği doğrultusunda tesisin yanına kapalı bir mekan inşa edeceğiz. Ayrıca burada hanım kardeşlerimiz için ise el emekleri göz nuru ürünlerini satabilecekleri bir yer olacak. Yapılan yatırımlara yeni ve farklı hizmetler ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve bölge sakinleri ise Kocasinan Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı modern ve fonksiyonel pazar yeri dolayısıyla Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.