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Başkan Çolakbayrakdar'dan mükelleflere teşekkür

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vergi ödemeleri hususunda hassasiyet gösteren duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan vergilerin mükelleflerden toplanabilmesi adına tüm kolaylıkları gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.


Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde vergilerin büyük bir payı var. Ödenen vergiler daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak ve yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için aralıksız çalışıyoruz. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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