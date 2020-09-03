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Başkan Çolakbayrakdar'dan pazarda korona virüs denetimi

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere ara vermeden devam eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Erciyesevler ve Sahabiye Mahallesi’nin pazar yerlerinde alınan önlemleri denetledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere ara vermeden devam eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Erciyesevler ve Sahabiye Mahallesi'nin pazar yerlerinde alınan önlemleri denetledi. Vatandaşların ve esnafların kurallara uyup uymadığını büyük bir titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kurallara uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım” uyarısında bulundu


Özellikle maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda esnafı ve vatandaşları uyaran Başkan Çolakbayrakdar, “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. Temizlik, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz. Pazar yerlerimizde Kocasinan Belediyemiz tarafından en üst seviyede önlemler alınmış durumdadır ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından da gerekli denetimler yapılmaktadır. Bu noktada hemşehrilerimizin ve esnafımızın kurallara hassasiyet göstermesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Unutmayalım ki; bu kurallar hepimiz içindir. Bu kurallara uymak hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığını korumak adına önemli ve değerlidir. Hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan'da hemşehrilerimizin yaşaması içindir” diyerek sözlerini noktaladı.

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