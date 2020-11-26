Başkan Çolakbayrakdar'dan pazarda korona virüs uyarısı

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ‘Koronavirüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında denetimlere aralıksız devam eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Erciyesevler ve Sahabiye Mahallesi'nin pazar yerlerini denetledi. Vatandaş ve esnaflarla gönül selamıyla selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda esnaf ve vatandaşları uyardı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile birlikte sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek pazar tezgahlarını tek tek dolaşıp, ‘Hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Kurallara uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım” uyarısında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi: “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın toplum sağlığını koruma hedefi içinde adım adım devam ediyoruz. Temizlik, maske ve sosyal mesafeyi ihmal etmiyoruz. Pazar yerlerimizde Kocasinan Belediyemiz tarafından en üst seviyede önlemler alınmış durumdadır ve Emniyet Müdürlüğümüz tarafından da gerekli denetimler yapılmaktadır. Bu noktada hemşehrilerimizin ve esnafımızın kurallara hassasiyet göstermesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Unutmayalım ki; bu kurallar hepimiz içindir. Bu kurallara uymak hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığını korumak adına önemli ve değerlidir. Hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum.”

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da “Tedbirlere uyan esnaf ve vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Esnaflar ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, “Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, bizlere her zaman destek oluyor ve hassasiyetleri bizleri çok memnun ediyor.” diye konuştu.