Başkan Çolakbayrakdar'dan Projeler İçin Saha Çalışması

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonunda kentsel dönüşüm alanı olan Ahievran, Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi'nde yapılması planlanan yol, çevre düzenlemesi, park ve diğer donatılar için incelemelerde bulundu. 2023 yılında yapılması planlanan projelerin sahada uygulamaya başladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Kocasinan'da yaşamaları için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

Hafta sonu başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle ile birlikte Ahievran, Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallesi'nde adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti. “Şükürler olsun Kocasinan'daki her mahallemizde bir izimiz bir hizmetimiz var” diyen Başkan Çolakbayrakdar, şehrin altyapısını modernize ederek, geleceğe hazırladıklarına dikkat çekti. Bağdat Caddesi'nden Ali İhsan Alçı Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım aksı daha kazandıracaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesi ve park yapımıyla bölgenin değerine değer katacaklarına değinerek; “Kocasinan bölgemizdeki her bir mahallemizde 2023 yılında yapılması planlanan programımız hazır ve saha da uygulamaya başladık. Mevsim şartları elverdiği sürece Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer sahadaki birimlerimizin ekipleri, çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyor. Diğer yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da hemşehrilerimizin huzurlu ve konforlu bir şekilde yaşayabilmeleri için ihtiyaçları doğrultusunda birer birer çalışmaları tamamlayacağız. İçinde bulunduğumuz bölgenin özel bir durumu var. Kentsel dönüşüm alanı olan Ziyagökalp ve Yenidoğan'ın içerisindeyiz. Bağdat Caddesi'nden gelindiği zaman Ali İhsan Alçı Bulvarı'na birleşecek olan yolun eksik kalan kısmını kentsel dönüşümle mülkiyet çalışmasını yürüterek, nihayete erdirmeye sona doğru yaklaştık. 2023 yılı programımızda olan ve şehre bir ulaşım alternatifi olan yeni bir yol daha hayata geçmiş olacak. Trafik akışını rahatlatacak olan bu yolu, en kısa zamanda şehrimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı. Kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Hava şartları böyle devam ettiği sürece sahada çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için de gece gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Yolun; kazasız, sağlıkla tamamlanmasını ve iyi günlerde kullanılmasını diliyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.