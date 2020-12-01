Başkan Çolakbayrakdar'dan 'Sigarayı Bırakın' çağrısı

Sigara başta olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetiyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını hatırlatarak, vatandaşlara ‘Sigarayı bırakın' çağrısında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, “Sigara içen kardeşlerim, lütfen evimizde kaldığımız süreç içerisinde kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin. Bu şekilde sigarasız bir hayata ‘Merhaba' diyelim” dedi.

Vatandaşların sağlığı ve huzuru için yoğun gayret sarf eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını hatırlatarak, lütfen evimizde kaldığımız süreç içerisinde çocuklarımız ve ailemizin yanında sigara içmeyi bırakalım. Bu alışkanlığımızı geliştirerek daha sonra ev dışında da sigara içmeye son verelim. Bu şekilde sigarasız bir hayata ‘Merhaba' diyelim.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah el birliği ile hep birlikte atlatacağız.” diyerek noktaladı.