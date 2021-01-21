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Başkan Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.


AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 143. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, canlı bağlantıyla katıldı. Toplantıda, gündeme dair konuların ele alındığını ifade eden Başkan Çopuroğlu, "143. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısını Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Toplantımız milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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