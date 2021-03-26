Başkan Çopuroğlu: "Berat gecesi manevi feyzi ile yaşadığımız bu sıkıntılı günleri atlatmamız için fırsat olacaktır"

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Bugün Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat kandilini idrak ediyoruz. Günahlardan arınmaya, yüce Allah'ın affına ve rahmetine nail olmaya davet eden bu mübarek gecede insanın gelecek bir yıllık amel defteri yazılmaktadır. Tövbe ve ibadetin gecesi olan Berat gecesi manevi feyzi ile yaşadığımız bu sıkıntılı günleri atlatmamız için fırsat olacaktır. Bu gece hepimizin kalplerimizi sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a açarak yanlışların farkına varıp doğruya yönelmek için güç, sabır ve irade dilememiz gereken müstesna bir gecedir. Yaşadığımız hayatın yükünü hafifletmek ve daha yaşanabilir kılmak adına tüm ilişkilerimizde sevgi, merhamet ve hoşgörünün öne çıkması için böyle mübarek geceler bizlere ışık olacaktır. Bu manevi günde hepimizin yüreklerini hafifleten ve on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin İslam âlemine ve tüm insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, birlik ve kardeşlik duygusunun hâkim olmasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.