Başkan Çopuroğlu: "Bu gece yapılan ibadetler, inşallah beraatimizin müjdecisi olur"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Berat Kandili nedeni ile yayımladığı mesajda, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Çopuroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin, mübarek Ramazan Ayı'nın müjdecisi olan Berat Kandili'ni tebrik ederim. Bu mübarek gecede yapacağımız ibadetler bizlerin beraatinin müjdecisi olur inşallah. Asrın felaketini yaşadığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelerimize sabır dualarını eksik etmeyelim. İnşallah deprem felaketinin yol açtığı yıkımın üstesinden geleceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, başta Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Berat Kandili'ni kutluyoruz."