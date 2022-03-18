Başkan Çopuroğlu: "Çanakkale, bir milletin var oluş ve yok oluş arasında verdiği destansı mücadelenin adıdır"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Çanakkale, bir milletin var oluş ve yok oluş arasında verdiği destansı mücadelenin adıdır. Bu nedenle 18 Mart Çanakkale Zaferi yalnızca geçmişimizin büyük zaferi değil, geleceğimize ışık tutan en güçlü ilham kaynağıdır. Aradan yüzyıl değil yüzyıllar da geçse bu millet için kılavuz olmaya devam edecektir. Türkün bağımsızlık mücadelesinin ateşini yakan Çanakkale Zaferi, binlerce vatan evladının bu topraklarda şehadet mertebesine ulaşması ile elde edilmiştir. Bu büyük destanın her satırı insanlık onuru ve şerefle yazılmıştır. Milletimizin bu topraklar için hissettiği sadakat ve aşk, şehitlerimize olan minnetimiz ile birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır. Çünkü atalarımız esir düşmektense şehit düşmeyi tercih eden kahramanlardır. Bizler büyük bir imanla 'Çanakkale Geçilmez' diye dünyaya haykıran bir milletin mirasçılarıyız. Çanakkale'de vurulup şehit olan atalarımızın bize bıraktıkları mirasın bilincindeyiz ve onlardan aldığımız bayrağı asla yere düşürmemeye yeminliyiz. Çanakkale Ruhunu mukaddes bir emanet olarak kalplerimizde büyük bir gururla taşıyacak ve bizden sonra gelen nesillere miras bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale'de, canlarını hiç düşünmeden siper eden ve bu kutsal vatan topraklarına mübarek kanlarını akıtan kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.