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Başkan Çopuroğlu Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ankara’da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ankara'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.


AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte katıldı.


Kayseri heyeti, toplantı sonrasında AK Parti'nin 21. Kuruluş Yıldönümü için düzenlenen programa katılacak.

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