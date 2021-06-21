Başkan Çopuroğlu İl Başkanları Kamp Programına katıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Kamp Programı'na katıldı.

Ankara'nın Kızılcıhamam İlçesi'nde Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında düzenlenen kamp programına AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da katıldı. 81 il başkanının katıldığı Türkiye geneli gündem değerlendirmesi; Pazar, Pazartesi ve günleri olmak üzere 3 gün sürecek. Programda ülke gündemine ilişkin konuların görüşüleceği öğrenildi.