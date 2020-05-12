Başkan Çopuroğlu: "Kutsal bir görevi layıkıyla yerine getiriyorlar"

Çopuroğlu mesajında, sağlık hizmetinin öneminin bugünlerde çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, “Hemşireler, kutsal bir görevi layıkıyla yerine getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Şaban Çopuroğlu, ebe ve hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayarak, korona virüs salgını ile birlikte gerek dünyada gerekse ülkemizde sağlık çalışanlarının ne kadar büyük, önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğinin herkes tarafından daha iyi görüldüğüne dikkat çekti. "İşine insan ve meslek sevgisini katarak hastalardan güler yüz ile şefkatini esirgemeyen zor bir görevi hakkını vererek yerine getiren ebe ve hemşirelerimizin hakkı ödenmez” diyen Başkan Şaban Çopuroğlu; “Hepimizin sağlıklı yaşam sürmesi önemlidir. Yaşamımız boyunca da zaman zaman hastalanarak tedavi alıyoruz. Sağlık hizmeti alıyoruz. Bu zor zamanlarımız da her an bizlere ihtiyaç duyduğumuzda yardım etmek için uzanan el onlar oluyor. Bu görevi yerine getirirken de bizlerden emeklerini esirgemeyen, güler yüzle tedavi hizmetlerimize önemli katkı sunan hemşirelerimizi unutmuyoruz. Kutsal bir görevi yerine getirirken, korona virüs salgınları döneminde ailelerinden, çocuklarından, hatta sağlıklarını tehlikeye atarak hastalarımıza hizmet veren başta hemşirelerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Böyle kutsal bir görevi büyük bir özveri ve layıkıyla yerine getiren tüm ebe ve hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Hepsinin sevdikleriyle sağlıklı, güzel ve mutlu günler geçirmesini diliyorum " ifadelerini kullandı.