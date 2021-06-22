Başkan Çopuroğlu Pınarbaşı Teşkilat Toplantısına katıldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ankara dönüşünde Pınarbaşı İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Kamp Programı dönüşünde Pınarbaşı İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı. İl Başkanlığı'nda yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Çopuroğlu, Ankara'daki toplantı hakkında ilçe teşkilatını bilgilendirdi. Çopuroğlu ayrıca yapılacak olan çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulundu.