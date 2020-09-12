İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Çopuroğlu: "Rabbim 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada; "12 Eylül 1980, demokrasimize vurulmak istenen darbenin, ihanetin, insanların türlü işkencelere maruz kaldığı inanç, düşünce ve teşebbüs özgürlüklerinin yok edildiği tarih sayfamızın en kara günü" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 12 Eylül darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada; "12 Eylül 1980, demokrasimize vurulmak istenen darbenin, ihanetin, insanların türlü işkencelere maruz kaldığı inanç, düşünce ve teşebbüs özgürlüklerinin yok edildiği tarih sayfamızın en kara günü" dedi.


Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "O acı günlerin yıl dönümünde, hafızamız ilk günkü gibi açık, acılarımız ilk günkü gibi tazedir. Ne mutlu bize ki, bu aziz millet artık darbelere boyun eğmeyeceğini, bu alçakça girişimlere geçit vermeyeceğini 15 Temmuz gecesi hem içimizdeki hainlere hem de tüm dünyaya duyurmuştur. 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde bir utanç sayfası olarak yer almıştır. Bugün 40. yılında hem darbecileri hem de darbeci zihniyeti bir kez daha kınıyor milli irade ve demokrasimiz için şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim 12 Eylülleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.