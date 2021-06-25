Başkan Çopuroğlu: "Sahadayız"

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "2 yıl süresince tek tek sahada olmaya devam edeceğiz. Nasıl 2018 24 Haziran'da bir zaferle karşı karşıya kalmışsak, Allah izin verirse 2023 yılında aynı şekilde zaferle çıkacağımız umuduyla ve heyecanıyla çalışıyoruz" dedi.

24 Haziran 2018'deki demokrasi zaferinin katlanarak artmasını umut ettiklerini kaydeden Başkan Çopuroğlu açıklamasında; "24 Haziran 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarımızın verdikleri oylarla sayın cumhurbaşkanımızın göreve geldiğine hep beraber şahitlik ettik. Bir demokrasi zaferi kazanılmıştı. O günden bu güne Türkiye bir şahlanışla yoluna devam ediyor. Özellikle cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızın gönlündeki yerinin farklı olduğunu bütün atmosferlerde bizlere söylüyorlar. Zaman zaman Ankara'ya ziyaretlerimizde özellikle müşahede etme şansımız oluyor. Tabi ki bu demokrasi zaferinin ileriki süreçte de katlanarak artmasını umut ediyoruz ve o doğrultuda da çalışıyoruz. Allah nasip eder ise 24 Haziran 2018 nasıl bir zafer kazanıldıysa bundan sonraki 2023 yılında gerçekleşecek seçimde de inşallah o başarı katlanarak devam edecek. Çünkü cumhurbaşkanımız hem ülkemizin hem de dünyanın lideri. Bunu zaman içerisinde hep görüyor ve yaşıyoruz" dedi.

2023 seçimleri için teşkilat olarak sahada olacaklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Bizim genel merkez teşkilat başkanlığımız, belirli aralıkla ile il başkanları, büyükşehir veya belediye başkanlarını, kadın ve gençlik kolları başkanlarını Ankara'da il başkanları genişletilmiş toplantısına çağırır. Bu gittiğimizde forma biraz değişti. Bu kez sadece il başkanlarını Ankara Kızılcahamam'da kampa aldı. Pazar, Pazartesi, Salı günleri oradaydık. Bizim açımızdan son derece verimli ve enerjili bir şekilde döndüğümüz bir kamp oldu. Hem Türkiye siyasetinde hem de yerel siyaset hakkında konuşma şansımız oldu. Birde diğer il bakanlarımız ile olan toplantımızda yeni atanmış olan il başkanlarımız ile tanışma imkanı bulduk. Güzel bir atmosferdi. Bizim açımızdan verimli bir toplantı geçti. Toplantıda 2023 seçimlerine sadece 2 yıl kaldı. 2 yıl dediğimizde çok uzun bir zamanmış gibi geliyor ama zaten bu süreçte 1 - 2 yıl sonra seçim olacaksa bunun havası 3-5 ay öncesinden gelmiyor, 1 sene öncesinden geliyor. Bizler de çalışmaya, teşkilatlarımızın var olan ivmelerini artırarak hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede genel başkan yardımcımızın talimatları oldu. Son başbakanımız Binali Yıldırım katıldı toplantıya. Kayserimizi anlattık, Türkiye'yi konuştuk. İnşallah önümüzdeki süreci tek tek, gün gün tayin ediyoruz. Özellikle hangi hafta, nerede, ne yapacağımızı genel merkezimizde sunum yapacağız. Milletvekillerimizle dolu dolu programlara Kayseri halkımızın hazır olmasını istiyoruz. Çünkü şuanda tüm ilçelerimizde, tüm mahallelerimizde tek tek program yapıyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il teşkilatımız daha sıkça vatandaşımızla bir araya gelecekler. Önümüzdeki 2023 Türkiye'sinde seçim için 2 yıl var. Son 6 ay çalışarak seçimde başarı sağlayamazsınız. 2 yıl süresince tek tek sahada olmaya devam edeceğiz. İnşallah nasıl 2018 24 Haziran'da bir zaferle karşı karşıya kalmışsak, Allah izin verirse 2023 yılında aynı şekilde zaferle çıkacağımız umuduyla ve heyecanıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.