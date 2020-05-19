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Başkan Çopuroğlu: "Sahur mesaimizi Büyükşehir'de tamamladık"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye hizmetleri ve yatırımları ile ilgili değerlendirme toplantılarını devam ettirdiklerini söyledi.

Başkan Çopuroğlu; diğer belediyelerden sonra bu kez sahur mesaisini Büyükşehir Belediyesi'nde tamamladıklarını ifade etti.


AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'ye yönelik hizmetlerin devamı ve bu hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesi noktasında korona virüs salgınına rağmen çalışmaların aksatılmadan yürütüldüğünü ifade etti. Ramazan ayında gündüz farklı programlar ve gecede toplantı şeklinde çalışmaların sürdüğünü aktaran Çopuroğlu, amaçlarının şehrin geleceği açısından, vatandaşların refah ve konforu noktasında sunulan bütün hizmet ile yatırımların aksamadan devam etmesini sağlamak olduğunu dile getirdi. Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyesi'nde gerçekleştirdikleri toplantıları Büyükşehir Belediyesi'nde devam ettirdiklerini aktaran Başkan Çopuroğlu, “Sahur mesaimizi Büyükşehir Belediyemizde tamamladık. Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Belediyemizin bürokratları ile Kayserimiz için yapılacak yatırımların ele alındığı toplantımız oldukça yararlı geçti. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Şehrimiz için AK kadrolar gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettiriyor” dedi.

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