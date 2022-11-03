Başkan Çopuroğlu: “Ülkemizin yükselişinin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu masajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz için yükselişin başladığı dönemin üzerinden 20 yıl geçti. Bundan tam 20 yıl önce Türk siyasetine öncülük etmek için önemli bir adım attık. 3 Kasım 2002'de aziz milletimiz siyasi bir devrim gerçekleştirdi. Bu tarih ülkemiz için adeta bir milattır. İktidara gelirken aziz milletimize verdiğimiz sözleri tutarak ülkemizi ekonomiden siyasete eğitimden turizme her konuda üst düzey seviyelere getirdik. Ülkemizi bulunduğu ekonomik krizden çıkarmak için canla başla çalışarak dünya genelinde söz sahibi bir hale getirdik. Milletimizin bize verdiği güçle birlikte, dünyanın yaşadığı ekonomik krizlerle, darbelerle başarılı bir şekilde mücadele ettik. Geride bıraktığımız 20 yılda geleceğimiz için asırlık hizmetlere imza attık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Erdemliler Hareketi olarak Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yola çıkan AK Partimizin iktidara gelişinin 20. yıl dönümünü kutluyoruz. Millete hizmet yolunda nice yıllara.”