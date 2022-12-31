Başkan Çopuroğlu: "Yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim"

Çopuroğlu mesajında, "Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.

Çopuroğlu yayımladığı yeni yıl mesajında; "Bilindiği gibi geçmiş yıllarda da çok şeyler yapılmış önemi ve yapılan işlerin sonradan hatırlanacağı yıllar olmuş, yeni yılın ise umut dolu yeni bir başlangıçlara gebe olduğu aşikardır. AK Parti 21 yıldır yeniliklere imza atmış vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha müreffeh bir şekilde yaşamasını sağlamak için çalışmalar yapmıştır. 21 yıl içerisinde sayısız yeniliklere de imza atmış, yapılmayanı yapmış bir parti konumuna gelmiştir. Ne söz verildi ise onları yapan, vatandaşımızı mağdur etmeyen projelere de imza atmıştır. Bu itibarla yeni yılının, giden 2022 yılından daha başarılı, daha gayretli ve daha huzurlu bir yıl olmasını cenabı haktan niyaz eder, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik eder, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" dedi.