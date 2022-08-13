Başkan Çopuroğlu'ndan 21. Yıl Mesajı

AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümüyle ilgili Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu tarafından mesaj yayımlandı.

Başkan Çopuroğlu mesajında; “Bir olduk 21 olduk' sloganıyla yolumuza devam ederken genel başkanımız ve cumhurbaşkanımızın öncülüğünde millete hizmet için kurulan partimizin 21. yıl dönümünü kutlamaktan şeref duyuyoruz. Kutlu yolculuğumuz 21 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde başladı. Partimiz kurulduktan kısa bir süre sonra iktidar oldu ve her geçen gün güçlenerek büyük bir Türkiye için ilerledi. Geride kalan 21 yılda genel başkanımızın önderliğinde Türkiye'miz için önemli projelere imza attık. Tüm engellemelere rağmen olmaz denilen şeyler bu 21 yıl içerisinde yapıldı. Başta ulaşım, sağlık, eğitim, adalet ve ekonomi alanlarında ülkemizi geldiği noktanın çok daha ilerisine taşımayı başaran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partimiz, bugün 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. 2023 hedeflerini ulaşmak için milletine hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Partimizin kuruluşundan bu güne kadar görev yapmış tüm teşkilat mensuplarımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, ahirete intikal etmiş dava arkadaşlarımıza da Allah'ta rahmet diliyoruz. Vatandaşlarımıza hizmeti her şeyin üstünde gören AK Parti anlayışının yer aldığı daha nice AK yıllara ulaşmak dileğiyle partimizin 21. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz” ifadelerini kullandı.