Başkan Çopuroğlu'ndan Yahyalı Belediyesi'ne ziyaret

İlçe teşkilatı ile toplantı yapmak için Yahyalı'ya gelen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Şaban Çopuroğlu'na AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, il başkan yardımcıları ve ilçe koordinatörleri eşlik etti. Ziyarette belediye çalışmaları hakkında Başkan Esat Öztürk'ten bilgiler alan Çopuroğlu, Başkan Öztürk'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek açıklamada bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve ilçe koordinatörlerimiz ile birlikte ilçemize çıkarma yaptılar. Bugün ilçe teşkilatımız ve belediye meclis üyelerimiz ile birlikte toplantı yapacağız. Toplantımızın verimli geçeceğinden şüphem yok. Şaban Başkanımızı her zaman sahada görüyoruz. Gecesi yok, gündüzü yok. Ülkesi için, ili için ve ilçeler için çalışan gayretli bir il başkanımız var. Allah kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyetler versin. Bizim gayretimiz ülkemizde yaşayan insanların mutluluğu ve kalkınması için. Ben teşkilatımız adına, ilçemiz adına ve belediyemiz adına kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da açıklamasında; “Yahyalı'mızın sizin tarafınızdan ili dönemdir yönetiliyor olması, Kayseri'mize güzel geri dönüşler olmasına vesile oluyor. İlçe teşkilatlarımızın belediye başkanlarımız ile güzel koordinasyonları sebebi ile de Esat başkanımıza teşekkür ediyorum. Koordinatörlerimiz ne zaman bir program olsa Yahyalı'ya koşarak geliyorlar. Bununda sizi sevdiklerinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Onlara da hassaten teşekkür ediyorum. Bizler pandemi sonrası tüm ilçelerimizi tek tek ziyaret ederek, toplantılar yapmaya başladık. Hem önümüzdeki süreci hem de geçmiş 2 yıllık pandemi sürecini istişare edeceğiz. Neler yaptık? Neler yapacağız? Kısa bir süre kalan 2023 seçimleri için yapılacak çalışmalarımızı konuşacağız. Diri bir teşkilatımız var. Genel merkez bazında, il ve ilçeler bazında güzel organize olmuş teşkilatımız var. Geçen hafta daraltılmış İç Anadolu İl Başkaları toplantısı yaptık. Orada aldığımız yeni bilgiler ve yaptığımız tespitler doğrultusunda bu toplantıları düzenliyoruz. 2023 Türkiye'sinde birlik ve beraberliğimiz devam etmesi yönünde dua ediyoruz. Bizim itici gücümüz ilçe başkanlıklarımız, yüz akımız belediye başkanlıklarımız, isimleri bahsedildiklerinde mutlu olduğumuz milletvekillerimiz ve önceki dönem bakanlarımız ile huzur içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberliğin 2023 Türkiye'sinde tekrar taçlanacağına olan umudumuzu yineliyoruz” ifadelerini kullandı.