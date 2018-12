Başkan Doğu: “Mühendisler hakettikleri saygıyı görmüyor”

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu üyeleri bir otelde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Akif Aksoy, Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Komisyon üyeleri katıldı.

Etkinliği açılış konuşmasını yapan Makine Mühendisleri Kayseri Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Defne Doğu, meslekte geçirilen her bir yılın mühendislik binasına konan bir taş gibi olduğunu ifade etti. Başkan Doğu: “ Dünya çapında kutlanan tek bir Dünya Mühendisler Günü bulunmuyor. Bunun yerine çeşitli ülkelerde birbirinden farklı tarihlerde Mühendisler Günü kutlanıyor. Türkiye'de ise 5 Aralık tarihinde kutlanıyor. Modern Anlamda mühendis bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi teknikler ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm bayan mühendis meslektaşlarımı da kutlarım. Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren mühendislerin hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam diliyorum” dedi.

Makine Mühendisleri Kayseri Şubesi Başkanı Akif Aksoy da her zaman üyelerinin yanında olduklarını ifade ederek, “Her zaman şunu diyoruz. Odalarımız üyeleri ile var, üyeleri ile birlikte olacaktır. Sonuna kadar da üyelerinin destekçisidir. Bugüne kadar kadın üyelerimizi çok çeşitli etkinliklerde yararlı işler yapmışlardır. Yönetim kurulumuz adına bir borç bilirim. Bundan sonra ki süreçte çok yararlı programlar yapmak ümidi ile diyoruz” diye konuştu.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Kadın Komisyonunda daha önceden başkanlık yapmış olan Berrin Aydemir'e de hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Etkinlik daha sonra Türkiye Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Cansu Deniz'in sunumlarıyla devam etti.