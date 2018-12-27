Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Çağrılar tek merkezde toplanacak"

Memduh Büyükkılıç, bu planlama ile hem zamandan hem de işlemin daha kısa sürede yerine getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de her belediyenin farklı çağrı durumları için yangın, sağlık, zabıta, yol, park bahçe, asfalt, ruhsat, evlendirme, emlak, kültür gibi halihazırda farklı hizmet numaralarının kullanıldığını kaydetti.

Birden fazla ve farklı belediyelerde çağrı veya telefon numaralarının, bundan böyle Kayseri Büyükşehir de belirlenecek tek numara altında toplanmasını amaçladıklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Artık gelişen bilgi işlem ve çağrı araçları sayesinde birçok dünya şehrinde çağrı merkezlerine tek bir numara üzerinden ulaşılıyor. Bu çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması için başlatılan çalışmalar neticesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinde kurulacak koordinasyon merkezinde yürütülecektir” dedi.