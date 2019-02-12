Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: “Eğitimde Tek Dönem Devri Başlıyor”

Memduh Büyükkılıç, eğitime her zaman öncelik ve önem verdiklerini, yapılan çalışmaların yetersiz kaldığını, bunun için okul yapımı için hayırsever desteği ile 50 okul yapımı planladıklarını söyledi.

Şu anda bir çok okulda iki dönem yani sabahçı ve öğlenci gibi öğretim verildiğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; “Eğitime yapılan yatırım aslında ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bireye yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu neden ile eğitime yaptığımız yatırımlar ile biz toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak istiyoruz. Ancak bu yetersiz kalmaktadır. Şehrimizde şuanda iki dönemli eğitim verilmektedir. Bunun çok zorlukları olmaktadır. Sabah çok erken okula giden sabahçılar, akşam eve geç gelen öğlenci öğrencilerimiz mağdur olmaktadır. Bu açıdan okullarımızı tek dönem yapacağız. Bunun için gerekli planlama yapıldı ve şehrimizde 50 okul yapımına ihtiyaç olduğu tespit ettik. Hayırsever vatandaşlarımızı da teşvik ederek okul yapımına öncelik vereceğiz. Böylece eğitimde yeni bir çığır açacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitimde tek dönem devri ile şehrin eğitim başarısının daha da artacağını ve bir ilk ile yine 'Kayseri Belediye Modelini' gündeme getireceklerini sözlerine ekledi.