Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: “Gurur Duyduk”

Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında layık görülmesinden dolayı Prof. Dr. Mehmet İpşirli'yi tebrik etti.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli´yi, “Gurur duyduk, onurlandık, hem de bir Kayserili olarak, Sayın Prof. Dr. Mehmet İpşirli bunu hak etmişti” sözleriyle kutlayan Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Mehmet İpşirli´yi kutluyorum. Kayseri geçmişte Makar-ı Ulema olarak anılıyordu, buna uygun çizgisini halen devam ettiriyor. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalından mezun olan ve Osmanlı Tarih alanında araştırmaları bulunan Sayın Prof. Dr. Mehmet İpşirli´ye çalışmalarında başarılar diliyorum”