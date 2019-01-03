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Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri partiler üstü bir konu"

Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.

Memduh Büyükkılıç, bugün beraberinde Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, il teşkilat mensupları, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte 5 partinin il başkanlıklarına nezaket ziyaretinde bulunarak “Kayseri partiler üstü bir konudur. Her siyasi partinin Kayseri yönetimlerinin tek bir gayesi vardır o da Kayseri'ye hizmettir. Bu açıdan siyasi barış, huzur ve istikrar ortamında partileri ziyaret ederek bu konunun toplumda yansımasını amaçladık. Ziyaretimiz toplumun farklı görüşlerde de olsak amacımız tektir mesajını vermek.” dedi


Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi Kayseri il başkanlıklarını ziyaret ederek yönetim ve parti üyeleri ile sohbet eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “ partiler arası dayanışma birliktelik ve dostluğun topluma aynen yansıdığını kaydetti.


24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi bu seçimde de tüm partilerin kent birliği ve estetiğine özen göstermeleri gerektiğinin altını çizerek, dostluk ve beraberlik havası içinde geçmesini dileyen Başkan Büyükkılıç “ Cenabı Allah inşallah şehrimizin ve ülkemizin birliğini ve dirliğini bozmasın. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve inancımıza tarihimize sahip çıkacak duygu düşünce ve uygulamalarda bizi buluştursun diye dua ve temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

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