Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: 'Kayseri'de Herkes 'Mahallemde Aile Sağlık Merkezi Ve Diş Tedavi Merkezi Var' diyebilecek'

Melikgazi Belediyesi olarak 5 yılda 1 semt polikliniği, 7 aile sağlık merkezi ve 4 acil servis merkezi inşa ederek halkın hizmetine sunduklarını hatırlatan Kayseri Başkan Büyükkılıç, Melikgazi'deki bu çalışmayı Kayseri genelinde 16 ilçe de devam edeceklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Sağlık çok önemli bir hizmet bu hizmetin 7 gün 24 saat verilmesi gerekir. Bu açıdan sağlık hizmeti de önemli olan yerinde ve bölgesinde hizmet sunmaktır. En ufak bir rahatsızlığı ve diş tedavisi için şehir merkezine gelmesine gerek kalmayacak veya sağlık hizmeti için şehir merkezine göç etmeyecektir. Mahallesinde tedavi edilemeyen sağlığı için ikinci aşama da şehre gelmesini sağlamaktadır. Bu hem zaman, hem ekonomik hem de tedavi için son derece önemlidir. Bunun için Kayseri'de herkes mahallesinde öncelik ile tedavi olmasını sağlayacağız. Bunun için İlçe Belediye başkanlarından ve İl Sağlık müdürlüğü ile bir planlama yapıyoruz. Gerekirse Melikgazi'de olduğu gibi bina tahsisi hatta inşa ederek bu hizmeti gerçekleştireceğiz."