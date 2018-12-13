Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Koornidasyon toplantısı ile şehir bütünlüğü yatırımları

Memduh Büyükkılıç, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda; koordinasyonun sağlanması ve yatırımların şehir bütünlüğünü sağlaması açısından toplantı düzenlediklerini söyledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Büyükşehir Belediyesi yatırımcı birim yetkililerinin iştirak ettiği koordinasyon toplantısında şehrin Melikgazi ile Talas ilçelerini kapsayan ulaşım ağı ile tarihi mekânların iyileştirilmesi çalışmalarının değerlendirildiğini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “2019 yılı içerisinde Talas ile Melikgazi ilçeleri arasında bütünlük sağlayan yatırımlar ve projeler değerlendirildi. Bu bütünlük içerisinde önemli projelerin ön planı çıkması sağlandı. Büyük ölçekli ve şehrin şehir içi yol ulaşımını rahatlatacak projeler hakkında teknik konular ele alındı. Talas ve Melikgazi'nin komşu iki ilçe olması yatırımlarda bütünlük sağlanmasını zorunlu hale getiriyor. Çünkü ulaşım bir bütün yatırım olup, tamamı ile etkinlik sağlanır. Amaç daha etkin, verimli ve kısa sürede yatırımları gerçekleştirerek Kayserililerin hizmetine sunmaktadır” dedi.

Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen bu toplantıda çalışma planı oluşturulduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, örnek ve referans belediye olunmasında en büyük etkenin iyi bir planlanma ile mali kaynakların israfsız kullanımı olduğunu, bu açından her yıl olduğu gibi 2019 yılı içinde toplantı düzenlediklerini sözlerine ekledi.