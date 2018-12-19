Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç Prof. Dr. Şahin Güven'i tebrik etti

Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in akademik kariyerinde Profesör olmasından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne "Öğretim Üyesi" olarak atanan ve Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in 2015 yılından itibaren Kayseri İl Müftüsü olarak görev yaptığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İl Müftüsü olarak Şehrimizde başarılı hizmet vermiştir. Bu başarısına şimdi de Akademik başarısını da eklemiştir. Hem bir bilim insanı, hem de bir bürokrat ve din Adamı olarak hizmetleri ile her zaman ön planda olan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven. Erciyes Üniversitesinde yaptığı akademik çalışmalar neticesinde Profesör olmuştur. Başarısına başarı ekleyen Güven'i bu anlamda tebrik ediyorum. Böyle çok yönlü bir arkadaş ile görev yapmak ile de gurur duyuyorum. Başarıların devamını diliyorum” dedi.