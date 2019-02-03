Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç: “Sabah Çorbası ikramımızdır”

Memduh Büyükkılıç, sabah namazı sonrası kurulan iki çadır ile cami cemaatine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolaktar ile birlikte çorba ikramında bulunduğunu söyledi.

Hunat Camii'nde sabah namazı sonrasında kurulan çadırlarda sıcak çorba ikramda bulunduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Çeşitli vesileler ile toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek, paylaşmak ve yardımlaşma duygularını geliştirmek amacı ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile toplumsal barışa katkı sağlamak açısından Hunat camisinde kurulan iki çadırda sabah namazı sonrası sıcak çorba ikramında bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kayserililer ise, sabahın erken saatinde bu tür bir hizmetin verilmesinden son derece mutlu olduklarını ve önemli olan bu hizmetin sunulmasında fikir ve düşünce olduğunu belirterek; "Bu birlikteliği sağladıkları için Sayın Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz" diye konuştular.